देश में कोरोना महामारी के कारण बहुत से लोगों के साथ Entertainment की दुनिया पर भी तगड़ा ब्रेक लग गया था। ऐसे ही काफी लंबे समय से इंतजार फिल्म ‘मेजर’ का टीज़र जारी हो गया है। बता दें ये फिल्म 26/11 अटैक में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बायोपिक है। इस फिल्म में मेजर के बचपन से लेकर 26/11 हमले में देश के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने तक की पूरी कहानी बताई गई हैं। लोगों के बीच में क्यों हैं ‘मेजर’ के टीज़र ख़ास आइए जानते हैं।

क्यों खास हैं ‘मेजर’ की कहानी

बता दे ये फिल्म 26/11 में मुंबई के ताज होटल में हुए आतंकी हमलों पर आधारित है। ये फिल्म में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बारे में उनसे जुड़ी पूरी कहानी को बताया जाएगा। पूरा देश मेजर संदीप की कहानी से लगभग वाकिफ है। बता दें मेजर संदीप एक बहादुर NSG Commando (एनएसजी कमांडो) थे। जिन्होंने 26/11 में लोगों की जान बचाते वक्त आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी थी। बता दे मेजर संदीप का जन्म बेंगलुरु के एक मलयाली परिवार में हुआ था। मेजर के माता-पिता दोनों ही ISRO में उच्च पदों पर पोस्टेड थे। बात करें संदीप को बचपन से ही इंडियन आर्मी में जाने का मन था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर आर्मी में लेफ्टेनेंट की पद पर भर्ती हुए थे। आर्मी में भर्ती के कुछ समय के बाद ही संदीप ने देश पर हुए कारगिल युद्ध में जबरदस्त भूमिका निभाई थी। मेजर संदीप को इस युद्ध के कुछ सालों बाद ही मेजर की रैंक सौंप दिया गया था।

‘मेजर’ का कैसा है टीज़र

26/11 हमले पर आधारित आज तक केई फिल्में बन चुकी है, ऐसा क्या हैं ख़ास फिल्म ‘मेजर’ की कहानी में तो बता दे की मेजर संदीप पर बनी बायोपिक है। जिसमें 26/11 पर हुए हमले को पहली बार किसी एक कमांडो की आंखों देखी और अटैक की पूरी कहानी को दिखलाया गया है। इस फिल्म में मैन फोकस केवल मेजर संदीप उन्नीकृष्णन पर ही रहेगा। इस फिल्म के टीज़र में साफ देखा जा सकता है कि मेजर संदीप पर आधारित ये बायोपिक में उनके बचपन से शुरू होते हुए, उनके निजी जीवन के साथ-साथ 26/11 को ‘Operation Tornado’ में उन्होंने कैसे आतंकवादियों का सामना करते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। फिल्म की टीज़र में साफ देखा जा सकता है कि मेजर संदीप कैसे अपने शौर्य का परिचय देते हुए अकेले आतंकवादियों से लड़ा था। टीज़र में एक डायलॉग बहुत ही तगड़ा दिख रहा है, जिसमें मेजर संदीप कहते है की “Do not come up, I will handle them” जिसे सुनकर फिल्म के टीज़र में एक अलग ही जान डल जाती हैं। टीज़र को देखते हुए कहा जा सकता है कि ‘मेजर’ काफी अच्छी फिल्म साबित हो सकती है। बता दें इस फिल्म की मुख्य भूमिका में अदिवी सेष हैं। इस फिल्म के रिलीज डेट को लेकर बताया जा रहा है ये 2 जुलाई को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी।

