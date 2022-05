बॉक्स ऑफिस पर छठे दिन कार्तिक आर्यन की Bhool Bhulaiya 2 ने तोड़ा रिकॉर्ड

बॉलीवुड के हैंडस्म स्टार कार्तिक आर्यन की फिल्म Bhool Bhulaaiya 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का फैंस को काफी लंबे समय से इंतजार था। अब इस फिल्म को सिनेमाघरों में आए हुए करीब एक सप्ताह भी हो चुका है। दर्शकों के बीच ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म को बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ने भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई किया था। तकरीबन एक सप्ताह होने के बाद इस फिल्म की कमाई अभी भी जारी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कार्तिक आर्यन के अंदाज ने तो बच्चे से बड़ों तक को अपना दीवाना बना रखा है। बता दें इस फिल्म ने पहले दिन ओपनिंग मे 14 करोड़ कि कमाई की थी। हालांकि अब सभी की निगाहें Bhool Bhulaaiyaa 2 के छठे दिन के कलेक्शन पर टिकी हुई हैं।

बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म Bhool Bhulaiyaa 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। ऐसे में बता दें कि इस फिल्म ने अबतक बॉक्स ऑफिस पर 6 दिनों में करीब 80 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर लिया है। बता दें की फिल्म ने छठे दिन 8.50 करोड़ रुपयों का बिजनेस कर लिया है। हालांकि Bhool Bhulaaiya 2 साल 2007 में आई भूल भुलैया का सीक्वल है। इस फिल्म के पहले पार्ट में अक्षय कुमार और विद्या बालन लीड रोल में थे और उन्होंने उस दौरान बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई 82.8 करोड़ रुपये रही थी। अगर Bhool Bhulaiyaa 2 की बजट बता दें तो करीब इस फिल्म को 70 से 80 करोड़ रुपये में बनाया गया है।

Bhool Bhulaiyaa 2 box office day 6 collection: Film could cross Rs 100 crore by this weekendhttps://t.co/LQ289Yu8aN