Bobby Deol: ‘एनिमल’ फिल्म से फेम पाने वाले बॉबी देओल आज अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। बता दें, कि इस खास दिन पर उनकी आने वाली फिल्म ‘कांगुवा’ के निर्माताओं ने अभिनेता का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर कर सभी को चौंका दिया है। इस पोस्टर में बॉबी देओल का क्रूर Bobby Deol और खतरनाक लुक देखने को मिल रहा है।

‘एनिमल’ के बाद ‘कांगुवा’ में बॉबी विलेन के रोल में करेंगे धमाका

बता दें, कि बॉबी देओल की ‘कांगुवा’ साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। बताया जा रहा है कि ‘कांगुवा’ में बॉबी देओल फिल्म ‘एनिमल’ के बाद एक बार फिर विलेन के रोल में धमाका करने वाले हैं।

‘कांगुवा’ फिल्म में बॉबी देओल बने उधीरन

फिल्म ‘कांगुवा’ में उधीरन कौन है। साथ ही इस रहस्य से आखिरकार पर्दा उठ गया है। और बॉबी देओल के 55वें जन्मदिन पर निर्माताओं ने आखिरकार खुलासा कर दिया है कि बॉबी देओल ही है जो ‘शक्तिशाली’ उधीरन की भूमिका निभाने वाले हैं।

सामने आया बॉबी देओल का नया खतरनाक लुक

वहीं लॉर्ड बॉबी ने ‘कांगुवा’ से अपना उधीरन के रूप में विलेन का पहला लुक शेयर किया। वहीं पोस्टर के कैप्शन में लिखा है, ‘निर्दयी, ताकतवर, अविस्मरणीय।’ और मेकर्स ने भी बॉबी देओल के पोस्टर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। बता दें, कि फिल्म में खलनायक बने बॉबी देओल का पहला पोस्टर सामने आते सोशल मीडिया पर छा गया है।

इस फिल्म में सूर्या, बॉबी देओल और दिशा पाटनी के अलावा जगपति बाबू , योगी बाबू, रेडिन किंग्सले, केएस रविकुमार और कई अन्य कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म ‘कांगुवा’ से बॉबी देओल और दिशा पाटनी अपना तमिल डेब्यू कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म एक फैंटसी एक्शन ड्रामा है।

