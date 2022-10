बिग बॉस 16: मान्या सिंह ने लगाया सौंदर्या शर्मा पर बड़ा आरोप, कहा- ‘Sex के लिए सोती है’

‘बिग बॉस 16′ के लेटेस्ट एपिसोड में मान्या सिंह और सौंदर्या शर्मा के बीच आपत्तिजनक कमैंट्स के साथ एक गर्म बहस शुरू हो गई।

उनके बीच चीजें तब और बिगड़ गईं जब मान्या ने सौंदर्या की यह कहकर चरित्र हनन किया वह उनके चरित्र के बारे में सब कुछ जानती है और कैसे वह “S*X (सेक्स) के लिए सोती है।” वीकेंड का वार के दौरान करण जौहर के सामने उनका आमना-सामना होने के बाद पूर्व मिस इंडिया रनर अप सौंदर्या का अपमान करने के लिए चरम स्तर पर चली गईं।’

#BiggBoss Please inform her, she is destroying her image.whenever she speaks she talks shit all the time. She is a disgraceful woman. How can she became Miss India Runner-up?#ManyaSingh https://t.co/sACsDSO9Fb

— Rifaz (@rifazahmed2) October 24, 2022