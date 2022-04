चारधाम की यात्रा के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड में मई के पहले सप्ताह से चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) हिमालयन चार धाम यात्रा-2022 (Char Dham Yatra) के लिए बेहतरीन टूर पैकेज लेकर आया है। जिसके तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कराए जाएंगे।

IRCTC का ये चार धाम यात्रा का पैकेज 11 रात और 12 दिन का है। जिसमें यात्रियों को इस पैकेज में बद्रीनाथ, बरकोट, गंगोत्री, गुप्तकाशी, हरिद्वार, जानकी चट्टी, केदारनाथ, सोनप्रयाग, उत्तरकाशी और यमुनोत्री घूमने का मौका मिल रहा है। आईआरसीटीसी के इस पैकेज का नाम ‘Char Dham Yatra Ex Nagpur’ है। इसकी शुरुआत 14 मई 2022 से होने जा रही है।

Take the tour to Char Dham yatra & experience the divinity & spirituality with IRCTC’s Tourism air tour package of 11D/10N starting from ₹58220/- pp*. Visit – https://t.co/66jnJICab7 @AmritMahotsav