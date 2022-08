अरबपति दिग्गज निवेशक और अकासा एयर के संस्थापक राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली। राकेश झुनझुनवाला को भारत में निवेशकों की दुनिया का ‘बिग बुल’ भी कहा जाता था। उनकी मौत से लोग काफी ज्यादा हैरान हैं। शॉकिंग बात तो ये रही कि उनकी मौत ऐसे समय में हुई जब उन्होनें हाल ही में अपनी एयरलाइन शुरू की थी। जिसका नाम उन्होनें आकासा एयरलाइन रखा है। उनकी सूझबूझ की लोग मिसाल देते थे। उनकी पत्‍नी का नाम रेखा है। आकासा एयर में सबसे बड़ी हिस्‍सेदारी राकेश झुनझुनवाला और उनकी पत्‍नी रेखा की है।

मौत के बाद लोग बना रहे उनकी शेयर मार्केट में हिस्सेदारी पर नजर

राकेश झुनझुनवाला की मौत बाद अब शेयर मार्केट में उनकी शेयरों की हिस्सेदारी पर किया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं जब लोग उनकी शेयर हिस्सेदारी पर नजर रखें हुए हैं लोग हमेशा से उनके हर एक दांव पर नदर रखते थे। अब स्पॉटलाइट शेयर बाजार में उनकी लगभग 4 बिलियन डॉलर या साढ़े 30 हजार करोड़ की स्टॉकहोल्डिंग पर है। राकेश झुनझुवाला का पिछले रविवार कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया।

कई बड़े बिजनेस और स्टार्टअप में किया निवेश

निवेशकों की दुनिया में कहे जाने वाले बिग बुल राकेश झुनझुनवाला ने कई बड़े बिजनेस के साथ साथ स्टार्टअप में भी अच्छी खासी मोटी आमदनी का निवेश कर रखा था। इसके साथ ही वो कई बड़ी कंपनी के मेंबर भी थे, घरेलू शेयर बाजार में भी वो सबसे प्रभावी शख्सियत में से एक थे। उनके फॉलोअर्स लिस्ट में रिटेल निवेशकों की भी अच्छी खासी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए थे। फोर्ब्स के अनुसार, झुनझुनवाला की नेटवर्थ 5.8 अरब डॉलर थी. फोर्ब्स की 2021 की सूची के अनुसार, वह भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति में से एक थे।

इन कंपनियों में झुनझुनवाला ने किया सबसे ज्यादा निवेश

रिपोर्ट के मुताबिक झुनझुनवाला ने कई बड़ी कंपनियों में अच्छी खासी रकम के साथ अपना निवेश किया हुआ था। जिनमें निवशकों की सबसे बड़ी कंपनी Star Health & Allied Insurance Co., फुटवेयर कंपनी Metro Brands Ltd. और ऑटो कंपनी Tata Motors Ltd. थीं। झुनझुनवाला Star Health, IT firm Aptech Ltd. और Nazara Technologies Ltd. में 10 प्रतिशत से भी ज्यादा के हिस्सेदार थे।

तीन दर्जन से भी ज्यादा कंपनियों में किया था निवेश

अपने पोर्टफोलियो में उन्होनें बताया हुआ है कि वो स्टार हेल्थ, टाइटन, रैलिस इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन होटल्स कंपनी, एग्रो टेक फूड्स, नजारा टेक्नोलॉजीज और टाटा मोटर्स जैसी तीन दर्जन ज्यादा कंपनियों के निवेशक थे।

इन कंपनियों में झुनझुनवाला इतनी आमदानी के हिस्सेदार रहे

अकेले टाइटन में ही उनकी 5.05 प्रतिशत हिस्सेदारी का मूल्य 11,000 करोड़ रुपये है। उनकी सबसे अधिक 23.37 प्रतिशत हिस्सेदारी एप्टेक लि. में है। वह हंगामा मीडिया और एप्टेक के चेयरमैन थे। स्टार हेल्थ एंड अलायड इंश्योरेंस कंपनी में उनकी 17.49 प्रतिशत, मेट्रो ब्रांड्स में 14.43 प्रतिशत, एनसीसी लि. में 2.62 प्रतिशत और नजारा टेक्नोलॉजीज में 10.03 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

