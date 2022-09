Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी की हत्या में हुआ बड़ा खुलासा, सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश

उत्तराखंड की एक बेटी पांच दिन से लापता थी और आज जानकारी मिली कि उसको मौत की नींद सुला दिया गया है। फिलहाल सुत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से लक्ष्मणझूला पुलिस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Bhandari Murder Case) मामले में मुख्य अभियुक्त वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित समेत 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

हालांकि इस मामले में पुलिस पर भी आरोप लग रहे थे कि पुलकित के पिता पूर्व राज्यमंत्री रह चुके हैं, और उनकी भाजपा के बड़े नेताओं में भी बहुत अच्छी खासी पकड़ है इस वजह से पुलिस अब तक मामले को दबाने के प्रयास में लगी थी। सवाल यही है कि आखिर 5 दिन तक पुलिस के आला अधिकारी क्या कर रहे थे, इसी सिलसिले में कहा तो ये भी जा रहा हा कि पुलिस नेता जी के रसूख की हनक के खातिर एक्शन न लेने पर मजबूर थी।

#WATCH | Rishikesh, Uttarakhand: Locals vandalise the resort of main accused Pulkit, where Ankita Bhandari worked. 3 accused, including Pulkit, arrested.



Police say that accused confessed to having pushed her into a canal after a dispute & she drowned. Search for the body is on pic.twitter.com/aDE6He7IrV