असम-मेघालय सीमा पर गोलीबारी की घटना में कई लोगों के मारे जाने के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। दरअसल, असम के फॉरेस्ट गॉर्ड की गोलिबारी में मेघालय के 6 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद से असम-मेघालय सीमा पर तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया था। जिसके बाद से ही दोनों सीमाओं से वाहन तक गुजरने में डर रहे थे। लेकिन अब इस मामले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पुलिस को जनता पर गोली नहीं चलानी चाहिए।

#WATCH | Police should not fire at civilians…This incident will not cause any problems in the broader landscape of the relationship between Assam & Meghalaya. Vehicles are plying between the two states: Assam CM Himanata Biswa Sarma on Assam-Meghalaya border firing incident pic.twitter.com/CpZSml3DRq