Breaking News: जम्‍मू-कश्‍मीर के श्रीनगर शहर के लालबाजार इलाके में मंगलवार यानी की आज शाम को आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि दो अन्‍य घायल हो गए। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कहा, श्रीनगर शहर के लाल बाजार इलाके में आतंकियों ने पुलिस नाका पार्टी पर फायरिंग की है। इस आतंकी घटना में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार आतंकियों ने लाल बाजार इलाके में जीडी गोयनका स्‍कूल के नजदीक पुलिस नाका पार्टी पर फायरिंग की।

हादसे के बाद में एक और बयान जारी करते हुए जम्मू पुलिस ने बताया की, एएसआई मुश्ताक अहमद की इस आतंकी घटना में शहीद हो गए। इसी के साथ उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए हम शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। इसी के साथ अन्य दो घायल कर्मियों का इलाज किया जा रहा है।

One police personnel succumbed to his injuries, and two others are undergoing treatment after terrorists fired upon police naka party at Lal Bazar area of Srinagar city: Jammu and Kashmir Police



