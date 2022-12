पंजाब में भारत-पाक सीमा से सटे गांवों में आए दिन पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिशों की खबर सामने आ रही है। वहीं आसमान में पाकिस्तान की तरफ से रात के अंधेरे में ड्रोन उड़कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे है। ठीक ऐसा ही मामला एक बार फिर से सामने आया है। बता दें तरनतारन पुलिस ने BSF के साथ एक संयुक्त तलाश अभियान में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास खेतों से आधुनिक तकनीक से लैस एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन और 5 किलोग्राम हेरोइन वाले पैकेट बरामद किए हैं।

Tarn Taran Police in a joint search operation with BSF have recovered a Hexacopter drone equipped with modern technology & packets containing heroin weighing 5Kgs from fields near the India-Pakistan border: DGP Punjab Police



