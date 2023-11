Election 2023: क्या आपने चुना है सही उम्मीदवार?

Share

Election 2023: मध्यप्रदेश के 230 विधानसभा सीटों पर आज(17 नवंबर) को मतदान हो रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। इस चुनावी रण में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर अपनी भागीदारी दें और सही नेता का चुनाव करें। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि सही उम्मीदवार है कौन? क्या है सही उम्मीदवार होने की निशानियां? हम कैसे अपना जिम्मेदार नेता चुन सकते है? इन्हीं कुछ सवालों का जवाब न होने के कारण बहुत से लोग मतदान करने जाते तो है पर NOTA (None of the above)दबाकर वापस चले आते है। आईए आपको बताते है कुछ तरीके जिनसे आपको अपना सही उम्मीदवार चुनने में मदद मिल सकती है।

आप जिस उम्मीदवार को वोट डालने जा रहे हैं, वो कैसा है?

1-अपराध के आरोप हैं, पर साबित नहीं हुए

2-अपराध का कोई केस दर्ज नहीं है

3-पता नहीं की कोई केस दर्ज है या नहीं

जिसे वोट देने जा रहे हैं वो विकास कितने विकास कार्य कराता है

1-प्रतयाशी नया है, इस बार मौका देते हैं

2- विकास कार्य में एक्टिव है

3-न इलाके में न विकास कार्य में एक्टिव है

जिसे वोट डालने जा रहे हैं उससे मिलना आसान है?

1-मिलना आसान है पर काम नहीं होता

2-मिलना आसान है, काम भी होता है

3-मिलना बहुत मुश्किल है, काम भी नहीं होता

क्या उम्मीद्वार पढ़ा-लिखा है, क्षेत्र को आगे बढ़ाने में क्या सोच रखता है

1-पढ़ें-लिखे हैं, पर डिवलेपमेंट का पता नहीं

2- पढ़ें-लिखे हैं, डिवलेपमेंट का विजन भी है

3-कम पढ़ें-लिखे हैं, अब तक विकास नहीं दिखा

