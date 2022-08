कांग्रेस ने आज अपनी वर्चअुल वर्किंग कमेटी की मीटिंग करके अपने नए अध्यक्ष(Congress New President date announce) को लेकर चुनाव की तारीख को घोषित कर दिया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि नए अध्यक्ष(Congress New President) का चुनाव 17 अक्टूबर को होगें और पार्टी ने ये फैसला लेते हुए कहा कि इसकी काउंटिंग 19 अक्टूबर को की जाएगी। चुनावी शेड्यूल के मुताबिक, 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 24 सितंबर तक नॉमिनेशन किया जा सकता है। 30 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है और 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया जाएगा।





Visuals of Congress Working Committee (CWC) meeting that's currently underway. Congress interim President Sonia Gandhi, Former PM Manmohan Singh & Priyanka Gandhi Vadra join the meeting virtually pic.twitter.com/SWOEKfRaQy