कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ इस वक्त मध्यप्रदेश के महू से निकलकर इंदौर पहुंच चुकी है। वहीं इस यात्रा की अध्यक्षता स्वयं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की कई बार अलग-अलग तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो जाती है। बता दें अपने इस यात्रा के दौरान कभी वो बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए नजर आते है तो कभी कुत्ते को घुमाते हुए। ऐसे में आज उनका एक और वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बता दें इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि राहुल गांधी बाइक चलाते हुए नजर आ रहे है। वहीं इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे राहुल के पीछे-पीछे उनके सुरक्षाकर्मी भागते हुए नजर आ रहे है। तो आइए नजर डालते है इस वीडियो पर..

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi rides a motorbike during the 'Bharat Jodo Yatra' in Mhow, Madhya Pradesh. pic.twitter.com/TNG1yvwKbo