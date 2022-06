शिवसेना से बागी विधायकों के खिलाफ CM उद्धव का बड़ा एक्शन, वापस लिया मंत्री पद

Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में चल रही सियासी घमासान के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने बागी मंत्रियों पर बड़ी कार्रवाई कर दिया है। बता दें एकनाथ शिंदे गुट से आज सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर फैसला आ गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए अपने फैसले में सभी पक्षों को कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। और इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को करने का फैसला किया है। बता दें इसी के बाद उद्धव सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए एकनाथ शिंदे समेत अन्य 8 बागी मंत्रियों को उनके विभाग से छीन लिया हैं।

इसी के साथ महा विकास अघाड़ी सरकार के दूसरे मंत्रियों को बागियों से छीने गए विभागों का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि सीएम उद्धव ठाकरे ने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर दिया है।

Maharashtra CM Uddhav Thackeray hands over portfolios of 9 ministers, who are camping in Guwahati, to other ministers