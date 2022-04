UP Politics: राहुल (Rahul Gandhi) के बीते शनिवार को दिए गए बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती (Mayawati) ने तीखा पलटवार (mayawati vs rahul) किया है। मायावती ने राहुल को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का कल सार्वजनिक तौर पर ये कहना कि कांग्रेस द्वारा यूपी विधानसभा चुनाव (UP assembly elections) में बीएसपी (BSP) के साथ गठबंधन करने और मुख्यमंत्री बनाने के ऑफर पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, ये बात पूरी तरह गलत है।

BSP सुप्रीमो (Mayawati) ने राहुल (Rahul Gandhi) पर वार (mayawati vs rahul) करते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए और सत्ता से बाहर हो जाने के लंबे समय बाद अब तक बीजेपी और आरएसएस एंड कंपनी से हमें कहीं भी जी जान से लड़ती नज़र नहीं आती है। जबकि बीजेपी एंड कंपनी के लोग साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे अपनाकर भारत को कांग्रेस मुक्त ही नहीं बल्कि विपक्ष विहीन बनाकर पंचायत से संसद तक चीन जैसा ही एक पार्टी सिस्टम बनाकर देश के लोकतंत्र व संविधान को ही खत्म करने पर आतुर लगते हैं।

बीएसपी के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता

आगे उन्होनें कहा कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हमारी पार्टी और पार्टी मुखिया को लेकर जो टीका-टिप्पणी (mayawati vs rahul) की, उससे इस पार्टी की दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ बीएसपी के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता और द्वेष की भावना साफ झलकती है।

राहुल ने क्या दिया था बयान?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने दिल्ली में बीते शनिवार को कहा था कि मायावती (Mayawati) ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती को संदेश दिया कि गठबंधन कीजिए और मुख्यमंत्री बनिए। उन्होंने बात तक नहीं की। जिन लोगों ने अपना खून, पसीना देकर उत्तर प्रदेश में दलितों की आवाज़ को जगाया। आज मायावती कहती हैं कि मैं उस आवाज़ के लिए नहीं लडूंगी।

