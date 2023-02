नई दिल्ली: LIC और SBI जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों द्वारा निवेश में कथित धोखाधड़ी पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों के जोरदार विरोध और नारेबाजी के बीच संसद के दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया, जिससे बाजार मूल्य में कमी आई।

इस बड़ी कहानी के लिए यहां आपकी 10 सूत्री मार्गदर्शिका है

1 – सूत्रों ने कहा कि कल जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी, तब विपक्षी दल कार्यवाही में सहयोग करेंगे। सरकार ने पहले जोर देकर कहा था कि विपक्ष को प्रथागत अभिभाषण की अनुमति देनी चाहिए, जिस पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष इस पर बोलने के लिए तैयार है, लेकिन “पहली प्राथमिकता” यह है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हिंडनबर्ग-अडानी विवाद पर उत्तर दें। आज दोनों सदनों में इस पर चर्चा होनी थी।

2 – आज संसद भवन में श्री खड़गे के कक्ष में एक बैठक के बाद, एक संयुक्त विपक्ष ने अडानी समूह की कंपनियों पर अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर चर्चा करने और दोनों मामलों में एक संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग उठाने का फैसला किया था। घरों, सूत्रों ने कहा। सूत्रों ने आगे कहा कि उन्होंने सोमवार को संसद में किसी अन्य व्यवसाय की अनुमति नहीं देने का फैसला किया।

3 – विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह के शेयरों में हालिया मंदी एक घोटाला है जिसमें आम लोगों का पैसा शामिल है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के एलआईसी और एसबीआई ने उनमें निवेश किया है। अडानी समूह ने कहा है कि वह सभी कानूनों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

4 – अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों पर एक रणनीति तैयार करने के लिए विपक्षी बैठक के लिए श्री खड़गे के कक्ष में मौजूद दलों में कांग्रेस, एमके स्टालिन की डीएमके, शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी, के चंद्रशेखर राव की भारत शामिल थी। राष्ट्र समिति, नीतीश कुमार की जद (यू), समाजवादी पार्टी, माकपा, भाकपा, केरल कांग्रेस (जोस मणि), झामुमो, रालोद, आरएसपी, आप, आईयूएमएल, राजद और शिवसेना।

5 – कांग्रेस सांसद और लोकसभा में व्हिप मनिक्कम टैगोर ने जनता के पैसे के नुकसान का मुद्दा उठाने पर सदन की कार्यवाही स्थगित करने का नोटिस दिया है. “सदन को अन्य नियमित कार्यों को अलग रखते हुए मामले पर चर्चा करने के लिए आगे आना चाहिए, और इस मामले में आगे की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करना चाहिए। सदन को प्रधान मंत्री को यह भी निर्देश देना चाहिए कि वह जनता के धन के वास्तविक नुकसान का खुलासा करें। इस सदन,” श्री टैगोर ने अपने स्थगन नोटिस में कहा।

6 – कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में सचेतक सैयद नसीर हुसैन ने भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत कामकाज स्थगित करने का नोटिस दिया है. “यह सदन एलआईसी, एसबीआई, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेश में धोखाधड़ी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रश्नकाल और दिन के अन्य व्यवसायों से संबंधित शून्यकाल और प्रासंगिक नियमों को निलंबित करता है, बाजार मूल्य खो रहा है, गाढ़ी कमाई को खतरे में डाल रहा है।” करोड़ों भारतीयों की बचत, “उन्होंने नोटिस में कहा।

7 – शुक्रवार को, दोनों संसद सदनों को बिना किसी काम के स्थगित कर दिया गया क्योंकि विपक्षी दल चर्चा और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के बाजार जोखिम की जांच के आह्वान पर अड़े रहे। 16 विपक्षी दलों के नेता, जो आज मिले थे, शुक्रवार को भी श्री खड़गे के कक्ष में मिले थे, एक दिन पहले संसद के दोनों सदनों को बिना किसी काम के स्थगित कर दिया गया था, जांच के आह्वान के बीच।

8 – Lok Sabha Speaker Om Birla had denied their requests, asking members “not to make unsubstantiated claims” while Rajya Sabha chairperson, Vice President Jagdeep Dhankhar, rejected all motions by the opposition, saying they were “not in order”.

9 – गौतम अडानी के पोर्ट-टू-एनर्जी व्यापार साम्राज्य, जो प्रमुख निवेशकों के बीच भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की गणना करता है, शुल्क लगाए जाने के बाद से मूल्य में $100 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। जनता।

10 – अडानी समूह के वित्त प्रमुख ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को “चयनात्मक गलत सूचना और बासी, निराधार और बदनाम आरोपों का दुर्भावनापूर्ण संयोजन कहा है, जिसे भारत के उच्चतम न्यायालयों द्वारा परीक्षण और खारिज कर दिया गया है”।

ये भी पढ़ें: अडानी विवाद पर विपक्ष के विरोध के बीच संसद स्थगित

Share This News