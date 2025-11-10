Punjab

नौवें पातशाह जी का 350वां शहीदी दिवस: चरण-स्पर्श प्राप्त गुरुद्वारों में कीर्तन दरबार और धार्मिक समागम संगत को अध्यात्मिक रंग में रंग रहे

Ajay Yadav10 November 2025 - 9:38 AM
350th martyrdom anniversary :
नौवें पातशाह जी का 350वां शहीदी दिवस: चरण-स्पर्श प्राप्त गुरुद्वारों में कीर्तन दरबार और धार्मिक समागम संगत को अध्यात्मिक रंग में रंग रहे

  • पंजाब में 350वें शहीदी दिवस समागम
  • 1-25 नवंबर तक गुरु साहिब का संदेश
  • 10-11 नवंबर को कीर्तन समागम
  • 12 नवंबर को अमृतसर, पटियाला, मुक्तसर
  • संगत को गुरु साहिब का आध्यात्मिक लाभ

350th martyrdom anniversary : हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की अद्वितीय शहादत को नमन करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा नौवें पातशाह जी के चरण-स्पर्श प्राप्त ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबानों में चल रहे कीर्तन दरबारों और धार्मिक समागमों में भारी संख्या में संगत श्रद्धा से सहभागी हो रही हैं. 1 नवंबर से प्रारंभ होकर 25 नवंबर तक लगभग एक माह चलने वाले इन धार्मिक समागमों का उद्देश्य गुरु साहिब के आत्मबलिदान, अमन-शांति और सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश का अधिक से अधिक प्रसार करना है.

यहां सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित इन स्मृति समारोहों की श्रृंखला अब अपने मध्य चरण में प्रवेश कर चुकी है और विभिन्न जिलों में आयोजित इन धार्मिक समारोहों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं.

गुरुद्वारों में 10-11 नवंबर को कीर्तन और समागम

प्रवक्ता ने बताया कि 10 नवंबर को गुरुद्वारा साहिब सील और गुरुद्वारा साहिब लंग (जिला पटियाला) तथा गुरुद्वारा पातशाही नववीं, जखवाली (फतेहगढ़ साहिब) में कीर्तन समागम आयोजित किए जायेंगे. अगले दिन 11 नवंबर को गुरुद्वारा श्री नववीं पातशाही, कलौड़ (फतेहगढ़ साहिब), गुरुद्वारा साहिब हरपालपुर और गुरुद्वारा साहिब अगौल (जिला पटियाला) में होने वाले धार्मिक समागमों में भारी संख्या में संगत शामिल होगी.

12 नवंबर को गुरुद्वारों में धार्मिक कार्यक्रम

उन्होंने आगे बताया कि 12 नवंबर को गुरुद्वारा साहिब काले के (श्री अमृतसर साहिब), गुरुद्वारा मगर साहिब (पटियाला) और गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी, बस्सी पठाना (फतेहगढ़ साहिब) में स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे, जो संगत को आध्यात्मिक रूप से निहाल करेंगे. इसी दिन गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब नववीं पातशाही, मूलोवाल (संगरूर) और भाई महां सिंह दीवान हाल, श्री मुक्तसर साहिब में भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे.

प्रवक्ता ने कहा कि इन पावन स्थलों पर गुरबाणी कीर्तन, अरदास और कथा-विचार कार्यक्रम संगत को धर्म और मानवीय मूल्यों की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी की शाश्वत शिक्षाओं और दर्शन से ओतप्रोत करेंगे.

