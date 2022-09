सोशल मीडिया पर चीनी राष्ट्रपति को लेकर तेजी से अफवाह फैल रही है कि उन्हें उनके ही हाउस में अरेस्ट कर लिया गया है दावा किया जा रहा है कि जब वो शंघाई सहयोग संगठन में चीन की ओर से शामिल होने के लिए ताशकंद गए हुए थे, उसी दौरान उन्हें सेना के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया हालांकि इस दावे की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है लेकिन इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विट करते हुए कहा है कि “चीन को लेकर एक नई अफवाह है, जिसकी जांच की जाएगी। क्या शी जिनपिंग नजरबंद हैं?

माना जा रहा है कि जब जिनपिंग हाल ही में समरकंद में थे, तब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने सेना के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। उसके बाद अफवाह है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया।” इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। जानकारी के लिए बता दें कि डॉ स्वामी को चीन के नजदीक माना जाता है। उन्हें ही चीन के साथ बातचीत कर के मानसरोवर यात्रा विवाद का हल निकालने का श्रेय दिया जाता है।

New rumour to be checked out: Is Xi jingping under house arrest in Beijing ? When Xi was in Samarkand recently, the leaders of the Chinese Communist Party were supposed to have removed Xi from the Party’s in-charge of Army. Then House arrest followed. So goes the rumour.