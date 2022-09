तुर्की सिंगर मेलेक मोसो ने ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन के सपोर्ट में काटे अपने बाल

तुर्की की मशहूर सिंगर मेलेक मोसो (Melek Mosso) ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के लिए अपना समर्थन दिखाने वाली महिलाओं की एक टुकड़ी में शामिल हो गई है। एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें सिंगर को ईरान में प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए मंच पर अपने बाल काटते हुए दिखाया गया है।

22 वर्षीय महसा अमिनी की मौत के बाद ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए जो 17 सितंबर को सख्त हिजाब नियमों को लागू करने वाली नैतिकता पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद मारे गए थे। उनकी मृत्यु के दस दिन बाद, विरोध अब कम से कम 46 ईरानी शहरों, कस्बों और गांवों में फैल गया है।

एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया कि सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष के बीच विरोध प्रदर्शनों में 75 से अधिक लोग मारे गए हैं।

Turkish singer @MelekMosso cuts off her hair on stage in solidarity with the Iranian women. Thank you Melek!#MahsaAmini #مهسا_امینی #IranProtests2022 pic.twitter.com/ZjISxjGkAL

— Omid Memarian (@Omid_M) September 27, 2022