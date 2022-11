रूस ने खेरसॉन से पीछे हटने की इच्छा जताई, यूक्रेन को नहीं है यकीन

दक्षिणी यूक्रेन में एक रूसी अधिकारी ने खेरसॉन में निप्रो नदी के पश्चिमी तट से संभावित पीछे हटने की ओर इशारा किया है। एक ऐसा कदम जिसे कीव संदेह से देख रहा है।

रूस ने भी खेरसॉन में नागरिकों से क्षेत्र छोड़ने की अपील की, जिससे यूक्रेन और पश्चिमी सैन्य विश्लेषक इसके इरादों के बारे में सतर्क हो गए।

Russia’s military appears at its most vulnerable going into the winter, but UA has seen some modest impact from RU mobilization. Troops are being deployed to try and stabilize Russian lines, and increase force density relative to terrain. 3/

