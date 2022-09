Queen Elizabeth II Funeral : ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार शुरू, दुनिया भर से नेता हुए शामिल

Queen Elizabeth II Funeral : आज महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) के अंतिम संस्कार की कार्यवाही लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में शुरू हो गई है। इसी के साथ ब्रिटेन ने अपने सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली शासक को अंतिम विदाई दी। किंग चार्ल्स और अन्य वरिष्ठ ब्रिटिश राजघरानों ने सोमवार को वेस्टमिंस्टर एब्बे में रानी के ताबूत को फॉलो किया। पाल वाहक 1965 के बाद से देश के पहले राजकीय अंतिम संस्कार में झंडे से लिपटे ताबूत को गलियारे में ले गए।

महारानी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व के नेताओं सहित कुल 2,000 गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं।

एब्बे के अंदर, स्क्रिप्चर लाइन्स को संगीत पर सेट किया गया है जिसका उपयोग 18 वीं शताब्दी की शुरुआत से राज्य के हर अंतिम संस्कार में किया जाता है।

#UPDATE Queen Elizabeth II's coffin has arrived at Westminster Abbey for a grand state funeral attended by 2,000 guests including leaders from around the world pic.twitter.com/WJOAiuNLy4

