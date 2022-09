जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की 8जुलाई2022 को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिंजो आबे की मौत के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया था। वहीं आज पीएम मोदी उनके अंतिम संस्कार के लिए जापान पहुंचे और शिंजो आबे को श्रद्धाजंलि दी और कहा कि जब मैं पिछली बार आया था तो शिंजो आबे के साथ मेरी लंबी बातचीत हुई थी और आज हम इस दुख की घड़ी में मिल रहें हैं।

जापान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यों में जापानी पीएम फुमियो किशिदा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत-जापान संबंध को लेकर चर्चा हुई। फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत-जापान संबंध गहरे होंगे और नई ऊंचाइयों को छुएंगे और हम दुनिया की समस्याओं को हल करने में एक उपयुक्त भूमिका निभा पाएंगे।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Fumio Kishida hold a bilateral meeting in Tokyo (Source: DD) pic.twitter.com/DGIv4RaDNy

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व जापानी पीएम शिंजो आबे को भी याद किया। उन्होंने कहा, दुख की इस घड़ी में आज हम मिल रहे हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो मेरी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ लंबी बातचीत हुई थी। भारत शिंजो आबे को याद कर रहा है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi attends the State funeral of former Japanese PM Shinzo Abe in Tokyo



(Source: DD) pic.twitter.com/ivap1YrH6T