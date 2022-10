जो बाइडेन के ‘सबसे खतरनाक देश’ वाले बयान के बाद पाकिस्तान ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब

जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने शनिवार को कहा कि देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के देश की परमाणु क्षमता के बारे में दिए गए बयान के बाद अमेरिकी राजदूत को तलब करने का फैसला किया है।

जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खतरनाक बताते हुए कहा कि यह “शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है: पाकिस्तान। बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार की वजह से।”

जो बिडेन ने शुक्रवार को एक डेमोक्रेटिक कांग्रेस अभियान समिति के स्वागत समारोह में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के साथ-साथ अन्य देशों के साथ अमेरिका के संबंधों के बारे में बात करते हुए यह टिप्पणी की।

पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा, “हम अपने परमाणु शस्त्रागार की रक्षा करना जानते हैं।”

उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान अपनी अखंडता की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर अड़ा हुआ है। अगर सवाल उठाए जाने हैं तो उन्हें भारतीय परमाणु हथियारों पर होना चाहिए।”

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो बिडेन के बयान के लिए शहबाज शरीफ को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि यह सरकार की विदेश नीति की कुल विफलता को दर्शाता है। पूर्व प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि वर्तमान सरकार ने बिडेन की टिप्पणी के बाद अक्षमता के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

जो बिडेन की टिप्पणियों को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का “अनुचित निष्कर्ष” बताते हुए, पूर्व प्रधान मंत्री ने कहा, “… पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते, मुझे पता है कि हमारे पास सबसे सुरक्षित परमाणु कमान और नियंत्रण प्रणाली है।”

