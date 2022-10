Twitter हेडक्वार्टर में घुसे नए बॉस एलोन मस्क, अपने साथ ले आये बाथरूम सिंक !

अरबपति एलोन मस्क ने बुधवार को माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट Twitter के मुख्यालय में प्रवेश किया। दुनिया के सबसे अमीर आदमी मस्क ने 44 अरब डॉलर के बायआउट सौदे को बंद करने के लिए अमेरिकी अदालत द्वारा आदेशित समय सीमा से पहले हेडक्वार्टर में प्रवेश किया और अपने हाथ में एक बाथरूम सिंक ले लिया था। उन्होंने खुद को “चीफ ट्विट” के रूप में संदर्भित करने के लिए अपना ट्विटर प्रोफाइल भी बदल दिया।

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022