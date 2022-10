एलोन मस्क $54.20 प्रति शेयर कीमत पर Twitter खरीदने के लिए तैयार, डील होगी सील !

एलोन मस्क 44 बिलियन डॉलर के समान वैल्यूएशन पर ट्विटर (Twitter) बायआउट डील को पूरा करने के लिए तैयार है। जैसा कि पहले प्रस्तावित था, ट्विटर ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। टेक अरबपति एलोन मस्क ने ट्विटर को एक पत्र भेजकर कहा कि वह $ 54.20 प्रति शेयर के लिए मंच खरीदने के लिए जिस सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, उसे पूरा करेंगे।

एक बयान में, ट्विटर निवेशक रिलेशन्स ने लिखा, “हमें मस्क पार्टियों से पत्र मिला है जो उन्होंने एसईसी के साथ दायर किया है। कंपनी का इरादा प्रति शेयर $ 54.20 पर लेनदेन को बंद करना है।

यह एक लंबी पूंछ वाली ‘ट्विटर बायआउट डील’ गाथा में एक और मोड़ है जो साल की शुरुआत में सौदे की घोषणा के बाद पर लटकी हुई है। इससे पहले, मस्क ने $ 54.2 प्रति शेयर के साथ अपने ट्विटर सौदे से यह कहते हुए वापस ले लिया था कि ट्विटर ने उन्हें बॉट खातों की सटीक संख्या का खुलासा नहीं करके गुमराह किया था। उस प्रतिक्रिया में, ट्विटर ने सौदा रद्द करने के लिए एलोन मस्क पर मुकदमा दायर किया।

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app

— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022