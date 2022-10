सोमालिया के होटल में कार बम विस्फोट, 9 की मौत, अल-शबाब ने ली जिम्मेदारी

दक्षिणी सोमालिया के किसमायो में एक होटल पर हुए विस्फोट हमले में रविवार को 9 लोग मारे गए और 47 घायल हो गए। क्षेत्र के सुरक्षा मंत्री ने कहा कि इस हमले का दावा अल-शबाब इस्लामिक आतंकवादी संगठन ने किया है।

अल-कायदा से जुड़े इस समूह द्वारा हमलों के हालिया समय में फिर से शुरू होने के बाद बंदरगाह शहर में ये लेटेस्ट आतंकी हमला है जिसने मुख्य रूप से राजधानी मोगादिशु और मध्य सोमालिया को लक्षित किया है।

रविवार का आतंकी हमला दोपहर 12:45 बजे (0945 GMT) पर शुरू हुआ जब एक फंसी हुई कार ने होटल तवाकल के प्रवेश द्वार को टक्कर मार दी। सुरक्षा बलों द्वारा हमलावरों को मार गिराए जाने के बाद यह पूरा घटनाक्रम शाम करीब 7:00 बजे समाप्त हुआ।

जुबालैंड के सुरक्षा मंत्री युसूफ हुसैन उस्मान ने संवाददाताओं को बताया कि हताहतों में पास के एक स्कूल से निकलने वाले छात्र भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आत्मघाती हमलावर सहित सभी चार हमलावर मारे गए।

पुलिस के शुरुआती बयान की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा, “पहले वाले ने खुद को उड़ा लिया और (शेष) तीन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया।”

