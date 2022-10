भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमानों को जोधपुर और पंजाब से एक ईरानी विमान को रोकने के लिए भेजा गया था, जिसमें एक बम होने की रिपोर्ट मिली थी। वहीं ईरान का यह विमान चीन जा रहा था। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार इस समय ईरान के इस विमान ने भारतीय सीमा पार कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ईरान की महान एयर के विमान में बम की सूचना मिलते ही भारतीय वायुसेना के विमानों ने इसका पीछा भी किया था।

वहीं सूत्रों ने बताया कि तेहरान से महान एयर का विमान चीन के ग्वांगझोउ जा रहा था। वहीं बता दें इस विमान से दिल्ली एयरपोर्ट ATC से संपर्क किया और विमान में बम होने की धमकी के बारे में जानकारी दी। हालांकि विमान ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने की परमिशन मांगी थी जिसपर ATC ने उसे जयपुर में लैंडिंग के लिए कहा। लेकिन बाद में इस विमान के पायलट ने जयपुर में लैंडिंग करने से इंकार कर भारतीय एयरस्पेस को छोड़ दिया।

Aircraft was offered option to land at Jaipur & then, at Chandigarh. But pilot declared his unwillingness to divert to either of them. After a while intimation was received from Tehran to disregard bomb scare. Aircraft continued on its journey towards final destination: IAF (2/3) pic.twitter.com/yyyKrTT6xB