IRCTC: दिल्ली समेत पूरा उत्तरी भारत ठंड और घने कोहरे के चपेट में है। शीतलहर की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तापमान में भी लगातार गिरावट आ रही है। कई जगहों पर दृश्यता भी शून्य है। ठंड और कोहरे का बूरा असर रेलवें सेवाओं पर देखने को मिल रहा है। दरअसल देश के अलग-अलग हिस्सों से दिल्ली आने वाली 24 ट्रेंने आज देरी से चल रही हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, चेन्नई, कर्नाटक, बिहार, हैदराबाद, असम, पश्चिम बंगाल इत्यादि जगहों से आने वाली ट्रेनें शामिल हैं।

कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस (15707)- 4 घंटा लेट

सहरसा-नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस (12553)- 3.15 घंटा लेट

रीवा-आनंद विहार एक्सप्रेस (12427)- 1 घंटा लेट

प्रयागराज-नई दिल्ली एक्सप्रेस (12417)- 1.15 घंटा लेट

आजमगढ़-दिल्ली जंक्शन कैफियात एक्सप्रेस (12225)- 4 घंटा लेट

भागलपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस (12367)- 1 घंटा लेट

राजेंद्रनगर-नई दिल्ली एक्सप्रेस (12393)- 1.15 घंटा लेट

अंबेडकरनगर-कटरा एक्सप्रेस (12919)- 3 घंटा लेट

मां बेल्ही देवी धाम प्रतापगढ़-दिल्ली जंक्शन (14207)- 1 घंटा लेट

चेन्नई-नई दिल्ली जीटी (12615)- 2.15 घंटा लेट

चेन्नई-नई दिल्ली एक्सप्रेस (12621)- 1 घंटा लेट

हैदराबाद-नई दिल्ली एक्सप्रेस (12723)- 1.30 घंटा लेट

कामाख्या-दिल्ली जंक्शन ब्रह्मपुत्र मेल (15658)- 4 घंटा लेट

सिवनी-फिरोजपुर एक्सप्रेस (14623)- 4.30 घंटा

मानिकपुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस (12447)- 2.15 घंटा लेट

इस्लामपुर-नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस (20801)- 1 घंटा लेट

