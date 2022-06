भारतीय सेना के जवानों का पराक्रम देख हैरान हो गए लोग, वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर आजकल कई तरह के वीडियो तेजी से वायरल हो जाते है। ऐसे में बहुत बार भारतीय सेना कि भी बहादुरी के कुछ वीडियो भी तेजी से वायरल हो जाते है। ठीक इसी प्रकार देश की सुरक्षा में तैनात भारतीय सेना मातृभूमि के लिए हर परिस्थिति में सेवा करने के लिए खड़ी रहती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सीमा पर सुरक्षा हो या फिर कोई आपदा देश सेवा के लिए इंडियन आर्मी हमेशा आगे खड़ी रहती है। बता दें वायरल वीडियो कुछ दिन पहले का है जहां पर आप साफ देख सकते है कि एक बच्चा बोरवेल में गिर जाता है। जिसे कुछ घंटों कि कड़ी मशक्कत के बाद सेना के जवानों ने उस सकुशल बहार निकाल दिया।

Indian Army rescues an 18-month old baby who accidentally fell into a 300 feet deep borewell in Surendranagar, Gujarat.



We salute our soldiers for their dedication and commitment towards the nation. They are our real heros.