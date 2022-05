इंटरनेट पर आज कल कुछ ऐसे वीडियो तेजी से वायरल हो रहे है जो लोगों को काफी परेशान कर देते है। ठीक ऐसे ही एक वीडियो इंटरनेट पर सेंसेशन बनता जा रहा है। तकनीक और बदलते टेक्नोलॉजी के बीच कुछ लोग ऐसे कारनामें कर देते है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाता है। साइंस का ऐसा प्रयोग कर लोग कुछ चीजों को डरावना भी बना देते है, जिससे लोग किसी सोच में पड़ जाए की आखिर ये चमत्कार है या कोई डरावना रहस्य। ऐसे ही एक वीडियो एक यूजर ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। जिसे देखने के बाद लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो आइए नजर डालते है की ऐसा क्या है खास इस वीडियो के अंदर.

बात करें इस वीडियो की तो सबसे पहले एक रेलवे स्टेशन दिखाई देता हैं। जहां शुरुआत में तो एक रेलवे स्टेशन पर दिन का रोशनी से भरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देख लोग परेशान हो गए। इस वीडियो में जब आगे बढ़ते है तो साफ देखा जा सकता है की अचानक पूरे रेलवे स्टेशन पर अंधेरा हो जाता है। देखकर ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन खाली है। लेकिन वीडियो में आगे दिखेगा कि लाइट सीढ़ियों पर पड़ रही है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल ही उलट है। जब ये वीडियो इंटरनेट सेंसेशन बना तो लोगों ने अजीबोगरीब कमेंट करते हुए भी दिखाई पड़े है। इसके पीछे की सच्चाई की बात करे तो इस वीडियो मे केवल तकनीक के साथ खेला गया है। दरअसल, इस वीडियो को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें Optical Illusion(दृष्टि संबंधी भ्रम) का प्रयोग किया गया है। Optical Illusion एक ऐसा भ्रम होता है जो आपको हकीकत से बिल्कुल परे होता है। लेकिन अब तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इंसानी दिमाग वहां तक कल्पना भी नहीं कर पाते है। बता दें इस वीडियो को लाखों, करोड़ों लोग भी अब तक इस वीडियो की सच्चाई का पता नहीं लगा पाए हैं।

This was made using Unreal Engine. Videogames are getting better and better, soon games will be indistinguishable from reality 🤯 pic.twitter.com/ByCMekIj0e