तेंदुए ने पुलिस टीम पर किया घातक हमला, वीडियो देख हैरान रह गए लोग

बता दें खबर पानीपत से हैं वहां के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी और केंद्रित कर लिया हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग काफी परेशान और हैरान भी हो गए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है की एक डरा हुआ तेंदुआ पुलिस की टीम पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा हैं। अबतक इस वीडियो को करीब सात लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है, और अब ये इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा हैं। जिसे देखते हुए लोगों ने बहुत सारे टिप्पणियां भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में किया है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला इस वीडियो में..

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक तेंदुआ पुलिस की टीम और कुछ वन अधिकारियों पर हमला करते हुए नजर आ रहा है। अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक डरा हुआ तेंदुआ पुलिस की टीम पर हमला कर देता है। इस चौंकाने वाले वीडियो में देखा जा सकता है की तेंदुआ को चारों ओर खड़े पुलिस की टीम और अधिकारियों ने पिंजरे में कैद करने के लिए घेर रखा है। लेकिन लोगों को देख तेंदुआ घबरा गया और उनपर हमला कर देता है। ऐसे में वहां मौजूद पुलिसकर्मी और अन्य अधिकारी लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते है।

Tough day at work for people from police and forest dept.. A couple of them suffered injuries..Salute to their bravery and courage..In the end, everyone is safe..Including the leopard.. pic.twitter.com/wbP9UqBOsF