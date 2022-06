सोशल मीडिया पर आजकल एक से बढ़कर एक वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। जिन्हें देखने के बाद हम बेहद ही भावुक हो जाते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसे देखने के बाद लोग काफी ज्यादा हैरान भी हो गए है। बता दें आजकल रेल से जुड़ें हादसों के केई सारे वीडियो इंटरनेट सेंसेशन भी बन जाते है। ठीक ऐसे ही एक रेल हादसे से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है। तभी एक रेलवे कर्मचारी की नज़र उस पर पड़ती है। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर लोग काफी हैरान भी हो गए है।

सोशल मीडिया पर रेल हादसे से जुड़े वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से रेल कर्मचारी की समझदारी ने एक बच्चे की जान को बचा लिया। बता दें वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे रेलवे कर्मचारी एक बच्चे को बचाने के लिए रेलवे ट्रैक पर कूद जाता है और बच्चे को सुरक्षित बचा लेता है। हालांकि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अगर 2-3 सेकंड देर हो जाती तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। ये पूरा वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सेवा, सुरक्षा और सहयोग



A precious life was saved by the courageous act of help by on-duty staff, who jumped on tracks himself to save a person from getting gravely injured.

Indian Railways is proud to have daring & diligent staff like H. Satish Kumar and commends his bravery. pic.twitter.com/gcnHCrtXg4