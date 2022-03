UP Chunav 6th Charan: वोटिंग जारी, दोपहर 1 बजे तक हुआ 36.33 फीसदी मतदान

UP Chunav 6th Charan: उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण की वोटिंग (UP Chunav 6th Charan) हो रही है। 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। यूपी चुनाव के छठे चरण (UP Chunav 6th Charan) में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर के साथ ही बस्ती, संत कबीरनगर, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले में मतदान किया जा रहा है। यूपी में दोपहर 1 बजे तक 36.33 फीसदी मतदान हुआ है।

दोपहर 1 बजे तक हुआ 36.33 फीसदी मतदान

अंबेडकर नगर 40.60%

बलिया 36.39%

बलरामपुर 29.89%

बस्ती 37.48 %

देवरिया 34.95%

गोरखपुर 36.63%

कुशीनगर 39.36%

महाराजगंज 35.32%

संत कबीर नगर 34.42%

सिद्धार्थनगर 36.51%

6th Phase में 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान

छठे चरण में (UP Chunav 6th Charan Polling) गोरखपुर जिले की 9, अंबेडकर नगर जिले की 5, बलरामपुर जिले की 4, सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों (6th Phase Election news) के लिए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे है। बस्ती जिले की 5, संत कबीरनगर की 3, महराजगंज की 5, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले के 7-7 विधानसभा क्षेत्रों के लोग वोटिंग कर रहे है।

