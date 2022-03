जौनपुर: आज यूपी विधानसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण की 54 सीटों में से चकिया, राबर्ट्सगंज व दुद्दी पर शाम 4 बजे और बाकी 51 सीटों पर शाम 6 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के खत्म होने से पहले प्रचार-प्रसार करने में पूरी जान लगा दी है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने आज जौनपुर में (Amit Shah in Jaunpur) जनसभा को संबोधित किया।

अखिलेश बाबू आपकी आंखों पर चढ़ा हुआ है काला चश्मा

जौनपुर में गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह (Amit Shah in Jaunpur) ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा अखिलेश जी मुझसे पूछते थे कि 5 साल में कानून-व्यवस्था में क्या हुआ है? अखिलेश बाबू आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपकी आंखों पर एक काला चश्मा चढ़ा हुआ है। जिसके ऐनक के ग्लास काले होते हैं उसको सब काला ही काला दिखाई देता है। भाजपा सरकार इस क्षेत्र में 326 किमी सड़कों का नव-निर्माण और चौड़ीकरण कर रही है।

अमित शाह (Amit Shah in Jaunpur) बोले 2017 चुनाव से पहले यूपी की महान जनता से मैं वोट मांगने आया था। भाजपा का यूपी की जनता से एक वादा था कि पांच साल में यूपी से माफियाओं को समाप्त कर देंगे। आज अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी, ये सभी जेल में हैं। 1-2 जो छूट गए हैं। 10 मार्च को आप यूपी में कमल खिला दो, उसके बाद वो भी जेल में मिलेंगे। UP में पिछले 5 साल में भाजपा ने राजनीति से अपराधियों को, राजनीति के अपराधीकरण को खत्म करने का काम किया है। आज UP में पहले की तुलना में अपराधों में काफी कमी आई है। हमने UP को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की यात्रा शुरु की है।

10 मार्च को आप यूपी में कमल खिला दो

आगे उन्होनें कहा योगी जी ने 2,000 करोड़ की भूमि उत्तर प्रदेश के भू-माफियाओं के कब्जे से छुड़ाई है। इस भूमि पर गरीबों के आवास बनाने का नरेन्द्र मोदी सरकार कर रही है। कोरोना का टीका आने के बाद अखिलेश जी ने कहा था कि टीका मत लगाना, ये मोदी टीका है, इससे नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपको मना करके खुद टीका लगा आए। जो लोगों की जान की परवाह किए बिना राजनीतिक खिचड़ी पकाते हैं, ऐसे नेताओं को एक क्षण भी राजनीति में रहने का हक नहीं है।

पूरे यूपी एक्सप्रेस-वे का जाल बुनने के काम भाजपा सरकार ने किया

जनसभा में शाह (Amit Shah in Jaunpur) बोले गरीबों के लिए सपा-बसपा सिर्फ बात करते थे, लेकिन मोदी जी और योगी जी ने गरीबों को मजबूत करने का काम किया है। पूरे पर्वांचल को रोड से जोड़ने का काम किया है। पूरे यूपी एक्सप्रेस-वे का जाल बुनने के काम भाजपा सरकार ने किया है। 40 मेडिकल कॉलेज, 56 इंजीनियरिंग कॉलेज, 52 नर्सिंग कॉलेज और 80 से ज्यादा कॉलेजों की बिल्डिंग बनाने का काम भाजपा की योगी सरकार ने किया है। गुंडे और बाहुबली यूपी, मल्हानी का विकास नहीं कर सकते हैं। जिसके व्यक्तित्व में पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा का संस्कार है, ऐसे हमारे प्रत्याशी केपी सिंह जी मल्हानी का विकास कर सकते हैं।

