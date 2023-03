Delhi Budget Session: 17 मार्च से शुरू होगा दिल्ली का बजट सत्र, कैलाश गहलोत करेंगे बजट पेश

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 17 मार्च को शुरू होगा। दिल्ली सरकार का बजट विधानसभा में आप मंत्री कैलाश गहलोत पेश करेंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई (ANI) की रिपोर्ट के मुताबिक। 2015 के बाद यह पहली बार है कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Former Deputy CM Manish Sisodia), जिन्हें 2021-22 के लिए रद्द की गई शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था, बजट पेश नहीं करेंगे।

The Budget session of the Delhi Assembly will convene on March 17. Minister Kailash Gahlot will present the budget of the Delhi government in the Assembly.