सैम ऑल्टमैन की openaAi में हुई वापसी, फिर से बने CEO

सैम ऑल्टमैन ओपनएआई (openaAi) के मुख्य कार्यकारी के रुप में वापसी कर रहे हैं। सैम आल्मैन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सैम ऑल्टमैन और ओपनएआई (openaAi) के बीच उठापटक चल रही थी। जिसके बाद अब ऑल्टमैन ने एक्स हैंडल पर एआई कंपनी में वापसी की घोषणा कर दी है।

सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, मुझे ओपनएआई (openaAi) पसंद है, और पिछले कुछ दिनों में मैंने जो कुछ भी किया है वह इस टीम और इसके मिशन को एक साथ रखने के लिए है। जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होने का फैसला किया, तो यह स्पष्ट था कि यह मेरे और टीम के लिए सबसे अच्छा रास्ता था। नए बोर्ड और सत्या के समर्थन के साथ, मैं ओपनएआई में लौटने और एमएसएफटी (MSFT) के साथ हमारी मजबूत साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं।”

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m…