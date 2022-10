Infinix ने 43Y1 स्मार्ट टीवी & INBook X2 Plus लैपटॉप भारत में किया लॉन्च, जानें फीचर्स & स्पेक्स

Infinix ने भारत के मार्किट में नया INBook X2 Plus लैपटॉप और 43Y1 स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है। लैपटॉप और स्मार्ट टीवी दोनों ही किफायती प्राइस टैग में आते हैं और शानदार सुविधाओं के साथ आते हैं।

INBook X2 Plus, INBook X1 लैपटॉप के उत्तराधिकारी के रूप में आया है और इसमें मिक्स मेटल डिज़ाइन है। इसमें 15.6 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है जिसमें 100% sRGB कलर गार्नेट ​​​​और 300 निट्स ब्राइटनेस है। इन स्मार्ट टीवी में मल्टी-टच सपोर्ट के साथ एंटी-ग्लेयर ग्लास टचपैड के साथ एक्सस्ट्राइक बैकलिट कीबोर्ड के लिए सपोर्ट है।

Step into that Plus life with the all new Infinix INBook X2 Plus Laptop, starting at just Rs. 32,990!

The laptop goes on sale starting 18th October, only on @Flipkart

Know more: https://t.co/tvhSKtKyYG#InBookX2Plus #PlusIsIn pic.twitter.com/TUTIXPL4wd

— Infinix India (@InfinixIndia) October 12, 2022