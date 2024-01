Share

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पोस्टर वाली गाड़ी को नगर निगम की गाड़ी ले गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल(Video Viral) हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही जोधपुर कार्यकर्ता काफी गुस्सा कर रहे हैं।

अधिकारियों को सस्पेंड करने की उठी मांग

इस संबंध में सीएम वाले पोस्टर की गाड़ी को इस तरह ले जाने के बाद से ही कार्यकर्ताओं ने गुस्सा जाहिर किया है। उनकी ओर से अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग उठाई जा रही है। आपको बता दें कि 24 जनवरी को सीएम भजनलाल शर्मा पहली बार जोधपुर दौरें पर आ रहे थे। जिसके चलते तैयारियों के लिए जगह-जगह पोस्टर लगाए जा रहे थे।

पोस्टर और बैनर लगाए गए थे

मिली जानकारी के अनुसार जोधपुर में सीएम भजन लाल शर्मा के स्वागत के लिए इन पोस्टर्स को लगाया जा रहा था। वहीं इस घटना की ख़बर जब कार्यकर्ताओं को लगी कि जोधपुर एयरपोर्ट पांच बत्‍ती क्षेत्र में लगाए गए सीएम के पोस्‍टर व बैनर नगर निगम जोधपुर की ओर से हटाए जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तो उन्‍हें जोधपुर दक्षिण नगर निगम का अतिक्रमण निरोधक दस्‍ता मिला, जो रास्‍ते में जगह-जगह लगे सीएम के पोस्‍टर व बैनर उतारकर गाड़ी में भर रहा था।

कार्रवाई की उठ रही मांग

पोस्टर ले जाने से संबंधित एक मामला सामने आया है। बता दें कि नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग उठ रही है। इसी के साथ कांग्रेस सरकार पर इशारे पर होने का आरोप लगाया जा रहा है।

