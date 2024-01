Viral Video: तेलंगाना महिला पुलिस कर्मी ने छात्रा को बाल पकड़कर घसीटा

Advertisement

Viral Video: तेलंगाना पुलिस की बर्बरता को एक वीडयो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें दो महिला पुलिसकर्मी एबीवीपी की एक कार्यकर्ता को बाल पकड़कर कर गिरा देती है और फिर उसे घसीटती है। बताया जा रहा है कि ये लड़की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक, एबीवीपी की यह महिला कार्यकर्ता प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University) की छात्रा है। यह छात्रा यूनिवर्सिटी की 100 एकड़ जमीन को हाईकोर्ट निर्माण के लिए देने के सरकार के फैसले का विरोध कर रही थी।

सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसके बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीआरएस (BRS) की नेता के. कविता ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस व्यवहार के लिए तेलंगाना पुलिस को बिना शर्त माफी मांगने की दरकार है।

The recent incident involving Telangana police is deeply concerning and absolutely unacceptable. Dragging a peaceful student protester and unleashing abrasive behaviour on the protestor raises serious questions about the need for such aggressive tactics by the police.



