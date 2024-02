Advertisement

आप एआई (AI) के बारे में आए दिन कोई न कोई ख़बर देखते ही होगे। एआई के मदद से कई काम आसान हो जाते है। समय की बचत होती है। यानी देखा जाए तो एआई के कई फायदे हैं। वहीं एआई के कुछ नुकसान भी हैं। ऐसे में गुजरात की सूरत पुलिस ने साइबर अपराध को कम करने के लिए एआई तकनीक की मदद से अपने कर्मियों को प्रशिक्षित करने का कदम उठाया है। इस पहल पर सूरत के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने बताया कि पीड़ितों के लिए एक चैटबॉट बनाया गया है, जिसके माध्यम से वह आसानी से संवाद कर पाएंगे।



#WATCH | Gujarat: On Surat Police using AI technology to train its personnel to reduce cybercrime, Additional Police Commissioner of Surat Sharad Singhal says, "… A chatbot has been created which will communicate with the victims in their chosen language… Victims of… pic.twitter.com/6aTUqOnJBs