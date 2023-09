घर के खिड़की के बाहर लटका दिखा विशालकाय अजगर, दो बहादुर व्यक्तियों ने किया रेस्क्यू

Advertisement

महाराष्ट्र के ठाणे से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक विशाल अजगर को एक फ्लैट की खिड़की से जुड़ी एक लोहे की ग्रिल से लटका हुआ दिख रहा है और दो लोग सांप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

Advertisement

A huge snake was spotted at a Thane Building, it was rescued by two brave persons, rescue video. 👇. #thane #mumbai pic.twitter.com/j2ZWrs9mR9