क्रिक्रेट का शौक रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि इस समय भारतीय टीम (Ireland ) के दौरे पर है। लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि इस साल भारतीय क्रिक्रेट टीम के पास खुद को साबित करने के कई मौके मिलेंगे। क्योंकि एक के बाद एक सीरीज का शेड्यल का ऐलान हो चुका है। फिलहाल अभी भी भारतीय टीम विदेश के दौरे पर है। और T-20 World cup के लिए महज कुछ महीनें ही बाकी हैं।

T-20 World cup के खत्म होने के तुरंत बाद ही भारतिय टीम न्यूजीलैंड की उड़ान भरेगी। आपको बता दें इस दौरे के दौरान भारतीय टीम तीन T-20 और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। जिसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) के खत्म होने के 5 दिन बाद ही भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) की टीमें मैदान में आमने सामने नजर आएंगी। आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 18 नवंबर को खेला जाएगा, वहीं इस दौरे का अंत 30 नवंबर को होगा।

