T20 World Cup 2022: मोहम्मद शमी चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह टीम में हुए शामिल

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुक्रवार को घोषणा की कि अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप 2022 के लिए भारत की टीम में चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह लेंगे।

बीसीसीआई ने बयान में कहा, “अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने मोहम्मद शमी को भारत की आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप टीम में जसप्रीत बुमराह के स्थान पर शामिल किया है। शमी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं और अभ्यास मैचों से पहले ब्रिस्बेन में टीम के साथ जुड़ेंगे।”

“मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को बैकअप के रूप में नामित किया गया है और वे जल्द ही ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे।

— ICC (@ICC) October 14, 2022