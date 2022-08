रोहित शर्मा ने खास प्रण लेते हुए एशियाई कप जीतने के लिए पहले से ही हुंकार भर दी है उन्होनें ये मैसेज एक वीडियो के जरिए सोशल प्लैटफॉर्म पर शेयर किया है। आपको बता दें कि टीम इंडिया अपना पहला मैच पाकिस्तान के साथ खेलेगी। टीम रोहित शर्मा की अगुआई में वेस्टइंडीज में 5 टी20 की सीरीज खेल रही है। इस सीरीज के तीन मैच पूरे हो चुके हैं और भारत सीरीज में 2-1 से आगे है। आखिरी दोनों मुकाबले अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले जाएंगे।

भारतीय टीम को वेस्टइंडीज दौरे के बाद एशिया कप में उतरना है। इस टूर्नामेंट का आगाज 27 अगस्त से होगा हालांकि पहले ये टूर्नामेंट श्रीलंका में होने वाला था लेकिन वहां की राजनीतिक अस्थिरता और वहां के मचे बवाल के चलते इसे UAE में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही यह भी कयास लगाए जा रहें हैं कि भारत इस बार एशियाई कप के लिए सबसे मजबूत टीम माना जा रहा है। रोहित शर्मा ने एशियाई कप की जीत की ललकार के अपने वीडियो को जोश भरे अंदाज में लोगों के सामने पेश किया है।

140 crore fans cheering 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒂 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒂… there is no greater pride than this for @ImRo45. #BelieveInBlue and join us in supporting #TeamIndia at #AsiaCup 2022!



Starts Aug 27 | Star Sports & Disney+Hotstar pic.twitter.com/gh2SPFmQEu