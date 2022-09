रोजर फेडरर 2023 लेवर कप में खेल सकते है, बयान में दिया बड़ा संकेत

स्विस उस्ताद रोजर फेडरर ने वैंकूवर में 2023 लेवर कप में भाग लेने का संकेत देते हुए कहा, “अगला साल फिर से पूरी तरह से अलग होगा।”

20 बार के ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन फेडरर ने लंदन के O2 एरिना में लेवर कप के 2022 संस्करण में प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपने लंबे समय से ऑन-कोर्ट प्रतिद्वंद्वी राफेल नडाल के साथ हाथ मिलाया और 23 सितंबर को अपना अंतिम डबल्स इवेंट मैच खेला।

#LaverCup is heading to Vancouver in 2023.@ups pic.twitter.com/GvL4f7oUvH

— Laver Cup (@LaverCup) September 25, 2022