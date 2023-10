इंडिया को लगा बड़ा झटका, रोहित शतक से चूके, 87 रन बनाकर लौटे पवेलियन

8⃣7⃣ runs

1⃣0⃣ fours

3⃣ sixes



Captain Rohit Sharma's gritty knock comes to an end 👏👏#TeamIndia 165/5 after 37 overs.



Follow the match ▶️ https://t.co/etXYwuCQKP#CWC23 | #MenInBlue | #INDvENG pic.twitter.com/XQeYsMsgGf