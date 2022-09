फोटो के लिए बंगाल के राज्यपाल ने फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री को किया साइड, फैंस हुए गुस्सा

कोलकाता के सॉल्टलेक स्टेडियम में रविवार को खेले गए डूरंड कप के फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु एफसी की जीत हुई। बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर पहली बार डूरंड कप का यह खिताब अपने नाम किया है। लेकिन इस मैच से भी ज्यादा चर्चा एक वीडियो ने बटोरी है जो मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी का है। इस वीडियों को देखकर फैन्स को बहुत गुस्सा आया है।

मैच के बाद जब ट्रॉफी दी जा रही थी उस वक्त बेंगलुरु एफसी के कप्तान सुनील छेत्री मंच पर मौजूद थे और उसके बाद जब फोटो सेशन हुआ तो वही का वीडियों ही वायरल हुआ है जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एल. गणेशन फोटो खिंचवाते वक्त सुनील छेत्री को साइड करते हुए नज़र आ रहे हैं बस ये वीडियो का हिस्सा ही वायरल हुआ है जिससे उनके फैन्स आग बबूला हो गए है।

What a shameless Behavior

“Photo meh aanahe.. oorkya” 😡

Respect the Player. He is not only a player . He is the Captain, Leader, Legend #SunilChhetri #Indianfootball #DurandCup #BFC pic.twitter.com/arRexnNRtZ

