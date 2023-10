Shardiya Navratri 2023: शारदीय नवरात्रि इस वर्ष है बहेद खास योग 9 दिन बरसेगी मां की कृपा

दिनांक तिथि शुभ योग मां दुर्गा का स्वरूप

15 अक्टूबर 2023 प्रतिपदा शश राजयोग, भद्र योग, बुधादित्य योगसुनफा, वेशी योग, लक्ष्मी योग मां शैलपुत्री

16 अक्टूबर 2023 द्वितीया बुधादित्य योग मां ब्रह्मचारिणी

17 अक्टूबर 2023 तृतीया प्रीति – 16 अक्टूबर, 10.4 AM – 17 अक्टूबर, 9.22 AM रवि योग – 08.31 PM – 18 अक्टूबर, 6.23 AM मां चंद्रघंटा

18 अक्टूबर 2023 चतुर्थी आयुष्मान योग – 18 अक्टूबर, 9.22 AM – 19 अक्टूबर, 8.19 AM सर्वार्थ सिद्धि – 6.23 AM – 9.01 PM रवि योग- 6.23 AM – 9.01 PM अमृत सिद्धि योग – 6.23 AM – 9.01 PM मां कूष्मांडा

19 अक्टूबर 2023 पंचमी रवि योग – 19 अक्टूबर, 9.04 PM- 20 अक्टूबर, 6.25 AM शोभन – 19 अक्टूबर, 6.54 AM – 20 अक्टूबर, 5.09 AM सौभाग्य – 18 अक्टूबर, 8.19 AM – 19 अक्टूबर, 6.54 AM मां स्कंदमाता

20 अक्टूबर 2023 षष्ठी रवि योग – 6.25 AM – 8.41 PM मां कात्यायनी

21 अक्टूबर 2023 सप्तमी सुकर्मा – 21 अक्टूबर, 3.03 AM – 22 अक्टूबर, 12.37 AM त्रिपुष्कर योग – 7.54 PM – 9.53 PM मां कालरात्रि

22 अक्टूबर 2023 महाष्टमी धृति – 21 अक्टूबर, 12.37 AM – 22 अक्टूबर, 9.53 PM रवि योग – 22 अक्टूबर, 06.44 – 23 अक्टूबर, 6.27 सर्वार्थ सिद्धि – 6.26 AM – 6.44 PM मां महागौरी