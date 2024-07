Share

Advertisement

Realme series : रियलमी ने फोन लॉन्च किया है। इसमें Realme 13 Pro Plus और Realme 13 Pro शामिल है। दोनों फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है। Realme 13 Pro के कैमरे को देखें तो 32 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। Realme 13 Pro Plus के कैमरे को देखें तो 50 MP कैमरा होता है, जो फोन को खास बनाता है। फोन के फीचर्स कमाल हैं। Realme 13 Pro Plus की बैटरी पर आते हैं। फोन में 5200mAh की बैटरी मिलती है। Realme 13 Pro बैटरी की बात करें तो 5200mAh की बैटरी है।

Advertisement

आपको बता दें कि इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है। रिफ्रेश रेट 120 HZ है। इस फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला क्लास होता है, जो 7i को सपोर्ट करता है, 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 का प्रोसेसर मिलता है। जो इस प्रोसेसर को दमदार बनाता है। अब फोन के कैमरे पर आते हैं। अगर फ्रंट कैमरे पर आएं तो 32 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इस फोन का कैमरा अंधेरे में क्लियर फोटो खीचता है। फोन के कैमरे में अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया है। कैमरे में Sony LYT-600 सेंसर मिलता है। 30fps 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ आता है। बैटरी पर आएं। 5200mAh की बैटरी है। 45 W की फास्ट चार्जिंग मिलती है, जो इस फोन को खास बनाता है। कनेक्टिविटी भी अच्छी है। Dual Sim, 4G Lite भी मिलता है। प्रोसेसर पर आते हैं। इस फोन को कई कलर ऑपशन में निकाला है। यह फोन मोनट गोल्ड, मोनट पर्पल, इमराल्ड ग्रीन कलर्स में लॉन्च हुआ है। इस फोन में कई खास फीचर्स हैं।

Realme 13 Pro Plus

आपको बता दें कि Realme 13 Pro Plus के फीचर्स की बात करें तो इस फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है। फुल एचडी प्लस रेजॉल्यूशन है। प्रोसेसर पर आएं तो Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 का प्रोसेसर है। कैमरे पर आएं तो 50 MP कैमरा होता है। 8 MP का अल्ट्रावाइड कैमरा है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 32 MP का एक फ्रंट कैमरा मिलता है। बैटरी पर आते हैं। फोन में 5200mAh की बैटरी मिलती है। 80 W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देती है। इस फोन की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। जो इस फोन को खास बनाता है।

Wayanad Landslide: PM मोदी ने केरल के CM से की बात, मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप