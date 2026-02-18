Punjabवायरल

Punjabi Wedding : दूल्हे ने दुल्हन पर लुटाए लाखों रुपए, Video सोशल मीडिया पर वायरल

Karan Panchal18 February 2026 - 1:49 PM
1 minute read
Punjabi Wedding
Punjabi Wedding : दूल्हे ने दुल्हन पर लुटाए लाखों रुपए, Video सोशल मीडिया पर वायरल

Punjabi Wedding : पंजाब में एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दूल्हे को अपनी दुल्हन पर नोटों की बारिश करते हुए देखा जा सकता है। वह लगातार नोट उड़ा रहा है और शादी की जगह नोटों से भर जाती है। शादी में मौजूद लोगों ने इस पल को वीडियो में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।

दूल्हे ने उड़ा दिए करोड़ों

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग इसे पैसे की बर्बादी मान रहे हैं, तो कुछ इसे दूल्हे का शाही अंदाज कह रहे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल गई कि दूल्हे ने करोड़ों रुपए उड़ा दिए हैं।

VIDEO देखें- यहां क्लिक करें

ज्यादातर नोट 10-10 रुपए के

हालांकि, इस पर DJ वाले ने इसका खंडन किया। उन्होंने बताया कि शादी में करोड़ों नहीं, बल्कि करीब 3 लाख रुपए उड़ाए गए थे। इसमें ज्यादातर नोट 10-10 रुपए के थे, जिससे यह रकम ज्यादा दिख रही थी। लेकिन असल में दूल्हे और उसके परिवार ने सिर्फ 3 लाख रुपए ही खर्च किए थे।

ये भी पढ़ें- Chardham Yatra 2026 : चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट, यात्रियों पर लग सकता है रजिस्ट्रेशन चार्ज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal18 February 2026 - 1:49 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली में पंजाब भवन में स्थापित हुईं 20 महान लेखकों और विद्वानों की तस्वीरें

दिल्ली में पंजाब भवन में स्थापित हुईं 20 महान लेखकों और विद्वानों की तस्वीरें

18 February 2026 - 12:00 PM
Photo of Vigilance ब्यूरो ने 4000 रुपए की रिश्वत लेते जूनियर इंजीनियर को रंगे हाथ पकड़ा

Vigilance ब्यूरो ने 4000 रुपए की रिश्वत लेते जूनियर इंजीनियर को रंगे हाथ पकड़ा

18 February 2026 - 11:14 AM
Photo of Rural Olympics-2026 : किला रायपुर में बैलगाड़ी की दौड़ें वापस, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने किया उद्घाटन

Rural Olympics-2026 : किला रायपुर में बैलगाड़ी की दौड़ें वापस, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने किया उद्घाटन

18 February 2026 - 10:51 AM
Photo of छठवीं बार मां बनी सीमा हैदर, दूसरी बार पिता बना सचिन, परिजनों में खुशी का माहौल

छठवीं बार मां बनी सीमा हैदर, दूसरी बार पिता बना सचिन, परिजनों में खुशी का माहौल

18 February 2026 - 9:53 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 28वें दिन 630 ठिकानों पर छापेमारी, 156 लोग गिरफ्तार, हथियार भी जब्त

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 28वें दिन 630 ठिकानों पर छापेमारी, 156 लोग गिरफ्तार, हथियार भी जब्त

18 February 2026 - 9:17 AM
Photo of गुरशरण सिंह छीना ने पंजाब हेल्थ सिस्टमज़ कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में संभाला कार्यभार

गुरशरण सिंह छीना ने पंजाब हेल्थ सिस्टमज़ कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में संभाला कार्यभार

18 February 2026 - 8:48 AM
Photo of भ्रष्टाचार पर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का वार, 20,000 रुपये रिश्वत लेते कानूनगो के भाई परमिंदर सिंह गिरफ्तार

भ्रष्टाचार पर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का वार, 20,000 रुपये रिश्वत लेते कानूनगो के भाई परमिंदर सिंह गिरफ्तार

17 February 2026 - 6:50 PM
Photo of शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का फर्जी स्कूल के खिलाफ बड़ा एक्शन, मान्यता वापस लेने और अन्य कार्रवाई शुरू

शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का फर्जी स्कूल के खिलाफ बड़ा एक्शन, मान्यता वापस लेने और अन्य कार्रवाई शुरू

17 February 2026 - 11:58 AM
Photo of गैंगस्टरां ते वार’ के 27वें दिन पंजाब पुलिस ने 516 स्थानों पर की छापेमारी, 181 व्यक्ति गिरफ्तार

गैंगस्टरां ते वार’ के 27वें दिन पंजाब पुलिस ने 516 स्थानों पर की छापेमारी, 181 व्यक्ति गिरफ्तार

17 February 2026 - 11:40 AM
Photo of Dalit Abuse Case : मंदबुद्धि युवक के साथ हुई घटिया हरकत, SC आयोग ने SSP को भेजा नोटिस

Dalit Abuse Case : मंदबुद्धि युवक के साथ हुई घटिया हरकत, SC आयोग ने SSP को भेजा नोटिस

17 February 2026 - 11:16 AM
Back to top button